God of War Trilogy Remake har tydeligvis nytt kampsystem

Noen ganger oppstår det problemer fordi skuespillere ikke helt skjønner hvor "hysj-hysj" spillindustrien egentlig er. De sier kanskje noe de ikke forventer vil skape overskrifter, men det ender opp med å gjøre nettopp det fordi media og forbrukere vanligvis holdes så mye i mørket når det gjelder spill under utvikling.

Kratos-stemmeskuespilleren Christopher Judge skal ha snakket med en fan på en messe, hvor han tilsynelatende ikke bare bekrefter at det kommende God of War Trilogy Remake har et "nytt kampsystem", men også at vi vil få høre mer om "hva vi gjør" i løpet av sommeren.

Dette støtter tidligere rapporter om at Cory Barlog vil avsløre prosjektet sitt i sommer, men det utløser noen morsomme spekulasjoner om hva som faktisk skjer med disse prosjektene.

Det er mulig at Judge også er involvert i Barlogs prosjekt, og det er derfor han refererer til det som "det vi holder på med" - men samtidig er det også mulig at Sony Santa Monica også er klare til å avsløre det neste hovedspillet i God of War.

Til slutt bør det bemerkes at selv om lyden av Judge er fanget opp i klippet (som veldig godt kan bli tatt offline snart), ser vi ham knapt. Han sitter i en møte- og hilsebod, men kameraet er så langt unna at det er vanskelig å faktisk bekrefte. Vi antar at klippet er legitimt, men ta det med en klype salt inntil videre.

Du kan se det selv her (så lenge lenken er live).