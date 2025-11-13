God of War Utvikleren brukte 25 millioner dollar og "mange år" på en ny IP, for så å kansellere den

HQ

God of War Utvikleren Sony Santa Monica brukte 25 millioner dollar på å skape en ny IP som dessverre ble kansellert mange år senere. Heldigvis er dette ikke et av de tilfellene der et spill blir tatt bort på grunn av større studiobekymringer, men i stedet ser det ut til at det var utviklernes egen beslutning om å ikke forfølge prosjektet videre.

I podcasten My Perfect Console (via GamesRadar) fortalte den tidligere PlayStation-sjefen Shuhei Yoshida historien om spillet og hvordan det virket spennende i begynnelsen, men førte til noen problemer på sikt. "Det hadde et virkelig fantastisk konsept, og virkelig interessante spillideer. Santa Monica Studio-folkene er selvfølgelig veldig, veldig dyktige til å skape kunst av høy kvalitet. Så vi støttet [dem i] mange år, men etter 25 millioner dollar kom de til meg og sa at vi måtte stoppe. Jeg husker ikke nøyaktig årsaken til det. Teamet klarte ikke å finne "spillet". Det var et flott konsept. En flott idé. Men spillet ble ikke virkelig til noe," forteller Yoshida.

Yoshida sa også at det å kansellere spill var noe han gjorde ganske ofte. "Jeg kansellerte så mange spill", beskrev han. "Ingen kjenner til de fleste av spillene, fordi vi avlyste tidlig nok. Vi prøvde å prøve en ny idé, lage en prototype, og hvis den var god, fortsatte vi. Hvis det ikke er bra, må vi omarbeide eller stoppe. Så tidlig kansellering koster oss ikke mye. Men hvis spillet på en måte gjorde fremskritt, og en veldig lovende visjon fortsatte og fortsatte, etter 25 millioner dollar, var det en veldig vanskelig beslutning. Men jeg tror at Santa Monica Studio i det tilfellet selv tenkte: "Vi må nok stoppe."

Vi vet sjelden hva som foregår bak kulissene, men hvis vi tenkte på hver eneste tapte spillmulighet, ville vi sannsynligvis aldri sovet igjen. Sony Santa Monica har i det minste fortsatt å levere gode spill i God of War -serien, selv om denne nye IP-en ikke fungerte.