God of War-komponisten om musikken i Call of Duty: Vanguard

De aller fleste har nok hørt et par av de fantastiske melodiene til Bear McCreary siden han har laget musikken til blant annet The Walking Dead, God of War, Agents of S.H.I.E.L.D og Godzilla: King of the Monsters, så jeg var ikke den eneste som ble glad da han ble annonsert som komponisten i Call of Duty: Vanguard. Men hvordan har han tenkt å bringe sin filosofi til en meget variert historie i andre verdenskrig? Det gir dagens video svar på.

For her går McCreary og David Swenson, ("Creative Director" på historiemodusen i Call of Duty: Vanguard) nærmere inn på hvordan de ønsker å musikken virkelig skal utmerke seg i spillet uten å overdøve alt som skjer på skjermen. Sistnevnte forteller blant annet at han vil musikken skal skille seg fra alt annet vi har hørt i Call of Duty før, og personlig vil jeg si at vi i alle fall har fått et par indikasjoner på at de lykkes med dette. Forhåpentligvis gjelder det gameplayet også, noe undertegnede vil spørre mer om når jeg får gleden av å snakke med han snart.

