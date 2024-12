God of War's art director har begynt hos Naughty Dog

HQ

I mai i fjor mistet Santa Monica Studio sin fenomenale art director Raf Grassetti, som i stedet gikk til det nystartede Netflix-studioet grunnlagt av Halo-veteranen Joseph Staten. Sammen skulle de lage store spill, men nå ser det ut til at han har kommet på andre tanker.

Netflix har tilsynelatende trappet ned sine spillambisjoner i det siste, men om dette har noe med Grassettis nylige skifte av arbeidsgiver å gjøre, vet vi ikke. Uansett har han nå bekreftet at han er tilbake i PlayStation-familien igjen, men denne gangen med Naughty Dog.

Vi vet at Naughty Dog har flere prosjekter under utvikling akkurat nå (to av dem er en helt ny franchise og en annen er The Last of Us: Part III), og vi vet ikke nøyaktig hvilket Grassetti vil jobbe med.