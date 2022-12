God of War-serien lages av The Expanse-skaperne hos Amazon

HQ

Over ni måneder har gått siden Deadline hevdet at Amazon var i forhandlinger med The Expanse-skaperne Mark Fergus og Hawk Ostby om å lage God of War-serien PlayStation Productions hadde foreslått, og spennende nok har ting gått mye fremover siden den gang.

For Amazon bekrefter ikke bare at de har gitt klarsignal for å starte arbeidet med første sesong av God of War. The Hollywood Reporter har fått æren av å bekrefte at seriens showrunner blir The Wheel of Times Rafe Judkins mens det altså blir Fergus og Ostby som skal stå for skrivingen. En siste interessant detalj er at serien vil starte i norrøn mytologi, så den vil tilsynelatende ikke går altfor nærme inn på alt som skjedde i gresk mytologi før det.