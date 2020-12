God of War-skaperen syntes PS4-spillet virket overvurdert, men...

Du ser på Annonser

David Scott Jaffe ble etter hvert et kjent navn i spillverden fra midten av 90-tallet til starten av tusenårskiftet siden han er skaperen av Twisted Metal og God of War, men etter å ha gitt seg under utviklingen av God of War II og skuffet litt med Calling All Cars og ikke minst Drawn to Death har han i hovedsak fått oppmerksomhet for sterke meninger de siste årene. Mange har derfor ønsket å høre hans mening om det nyeste God of War-spillet som ble laget uten han, noe de nå får.

I natt bestemte Jaffe seg nemlig endelig for å spille og streame God of War i godt over fire timer. Han er altså langt fra ferdig, men det er uansett interessant å høre meningene hans så langt. Kort sagt mener Jaffe at spillet er ekstremt bra hva teknologi og historie angår, men foreløpig er han ikke enig med de av oss som føler dette er et av generasjonens beste spill. Blant annet synes han at Ghost of Tsushima virker bedre så langt. Dette kan uansett endre seg, for han har fortsatt å spille uten å streame, og skriver nå følgende på Twitter:

"De første timene av God of War var bra. Fantastisk gjennomført+ godt skrevet (selvsagt), men i all hovedsak var det bare "hei. dette er skikkelig bra".

Nå som det dog har begynt å rulle og Kratos har myknet litt + verdenen åpnes opp - fy f*** (min sensur red.anm). Jeg forstår det! Fy søren! Takk, @corybarlog og @SonySantaMonica."

Som sagt har han uansett bare startet, så vi får se om spillet imponerer han enda mer fremover siden Jaffe i alle fall liker det godt nok til at han vil fortsette å streame det rundt klokken 23 i kveld. Mens du venter på det kan du se opptaket av første del her.

Hva synes du om spillet og serien generelt?