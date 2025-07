Godbreakers bringer hack 'n' slash-action til PC og PS5 i år

Utgiveren Thunderful har nettopp introdusert verden for spillet Godbreakers, et actionhack 'n' slash-prosjekt som kommer fra den svenske utvikleren To The Sky. Tittelen er en samarbeidsopplevelse der en gruppe spillere kommer sammen for å bekjempe trusler og ta på seg enorme sjefer, alt under ordre fra mektige himmelske vesener.

Godbreakers kommer til PC og PS5 en gang senere i år, og beskrives som et spill som tilbyr "frenetisk co-op-action for 1-4 spillere", kombinert med en rekke spillelementer som inkluderer muligheten til å "svekke fiender midt i kampen og absorbere evnene deres for å snu kampens gang, lade energi, ta kraften deres og deretter slippe løs et Godbreak: et ødeleggende angrep som bruker fiendens egen styrke mot dem."

Vi har blitt fortalt at Godbreakers vil by på action spredt over seks biomer, som hver er fylt med unike fiender, farer og utfordringer. Det vil også være en rekke karakterarketyper å mestre, slik at spillerne kan lage spennende og komplekse bygninger som kan kombineres med det taktiske gameplayet som til og med har flytende bevegelse og mekanikk som streker for å avbryte trekk midt i handlingen.

Selv om vi ennå ikke vet en fast utgivelsesdato, kan du se Godbreakers avsløringstraileren nedenfor, og til og med lese vår forhåndsvisning dedikert til spillet etter vår erfaring med en demobygging som du nå kan oppleve på Steam.