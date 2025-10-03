Gamereactor

Godbreakers

Godbreakers kommer til PC og PlayStation 5 den 23. oktober

To the Sky byr på et fargerikt og spennende co-op hack and slash roguelite-spill å ta fatt på denne høsten.

Det svenske studioet To The Skys hack and slash-prosjekt begynner å ta form, og etter en sommer der mange har kunnet prøve det takket være lanseringen av demoen på Steam (vi fikk også tilgang til en forhåndsversjon i juli), ser det ut til at utvikleren føler seg klar til å tilby oss flerspillerkampene i fullversjon.

Godbreakers Nå har Steam gitt ut en ny trailer, og i den får vi vite at utgivelsesdatoen for spillet på PC og PS5 er satt til 23. oktober, så det er bare i underkant av tre uker til vi får se hvordan dette roguelite co-op-actionspillet der du går løs på horder av fiender, stjeler kreftene deres og bruker dem mot dem, vil bli.

Interessant, ikke sant? Sjekk det ut nedenfor.

Godbreakers

