Godbreakers: To The Sky ser ut til å levere et hack 'n' slash-paradis

Du har kanskje sett at utgiveren Thunderful nettopp har avduket et nytt prosjekt som de hjelper til med å realisere, og som kommer fra den svenske utvikleren To The Sky. Dette er kjent som Godbreakers, og er et actionfylt hack 'n' slash som er best i et samarbeidsformat, og som dreier seg om at spillerne jakter på og kjemper mot mektige sjefer ved hjelp av en rekke evner og forskjellige karakterarketyper. I tillegg til kunngjøringen som nettopp ble gjort, har jeg hatt luksusen av å allerede kunne teste spillet i form av en kort demobuild som du nå kan oppleve selv via Steam.

Til å begynne med er det verdt å nevne at dette demobygget bare gir en grunnleggende smakebit av det samlede produktet som To The Sky har til hensikt å debutere etter hvert. Det inkluderte en kort sniff på fortellingen og verdensoppbyggingen bak den, det ga muligheten til å gå inn i ett biom og kjempe mot et lite utvalg av fiendetyper før du kjemper mot en av mange eventuelle sjefer, alt ved hjelp av et par arketypealternativer. Poenget er at det er lett å komme bort fra demo-bygget og føle at spillet er litt endimensjonalt for øyeblikket, og det var noe jeg også la merke til etter 30 minutters spilletid, da det var tydelig at dette er veldig mye et produkt som handler om å slippe inn i et nivå og deretter slå og skjære deg gjennom horder av fiender, med spillsyklusen som ikke akkurat går mye lenger utover det. Jeg vil imidlertid la dette punktet ligge her, da det fulle spillet uten tvil vil gi flere muligheter til å utvide og differensiere spillingen.

Når det gjelder historien, dreier det seg i utgangspunktet om at spilleren blir en helt som får i oppgave å ødelegge et kunstig intelligent vesen med ubundet potensial, kjent som Monad, alt etter ordre gitt av himmelske vesener. Dette fører til en historie der du reiser rundt i forskjellige biomer og jakter på forskjellige sjefer for å svekke og til slutt ødelegge Monad. Historien er brukbar. Det finnes elementer som trekker deg inn og får deg til å stille spørsmål, spørsmål der du funderer over hvordan verden har blitt til. I stedet for å ha en tradisjonell fortellingstråd å følge, pakkes dette ut gjennom det som i praksis er datalogger og ulike kodeksoppføringer som dryppmates med fortelling, noe som burde være nok for den innbitte fanen, men som kan vise seg å være litt for nonchalant for de store massene.

Men dette er også en fin tilnærming fordi Godbreakers har en veldig, veldig tydelig gameplay first-struktur. Det er tydelig med en gang at To The Sky har lagt stor vekt på å få mekanikken perfekt og svært raffinert, og det viser seg i praksis da Godbreakers spiller veldig jevnt, med sentrale kreative valg som vil blidgjøre erfarne hack 'n' slash-fans. Enten det er et grunnleggende, men likevel lettkjedelig kampsystem som er enkelt å lære seg, men vanskelig å mestre, eller det faktum at du kan stresse for å avbryte slag og evner, er det disse små elementene som viser at To The Sky forstår hva som skaper en flott kampsuite som føles givende og engasjerende å spille.

Jeg vil også si at arketypedesignet også er sterkt, selv om dette også kommer fra å teste bare to alternativer, men disse to alternativene hadde ikke bare unike evner og våpen, de spilte fundamentalt på forskjellige måter. For eksempel var Lancer et spydsvingende raskt og flytende alternativ som utmerket seg med raske slag og smidig bevegelse, mens Pillar var et voluminøst ram-brukende tungtslående og mer tregt alternativ, den typen arketype som er perfekt for heftige slag og stor skade, samtidig som du risikerer å ta treff underveis. Igjen, disse kombinert med en anstendig samling av fiendetyper som hver angriper på forskjellige måter (det være seg frontalt, fra avstand, fra under bakken, listen fortsetter) betyr at kampene føles givende.

Nå lurer kanskje de erfarne hack 'n' slash-spillerne der ute på nøyaktig hva To The Sky gjør med hensyn til buildcrafting, og jeg er glad for å kunne rapportere at det er et bredt system på plass. Når du beseirer fiender, minibosser og sjefer, får du utdelt gjenstander som du kan aktivere og legge til i byggingen din. Disse kan øke kritisk skade, forbedre hvor mye du helbreder når du bruker en helsedrikk, legge til kjedelyn eller giftskader på angrep, og de serveres på en Hades-lignende måte der du nesten må bestemme deg for hva du vil gjøre med bygget ditt for å sikre at du ikke hele tiden bytter ut kraftige oppgraderinger med den neste skinnende tingen som dukker opp. Det finnes to hovedtyper av oppgraderinger, hvorav én passer inn i de fem kjerneoppgraderingssporene, og resten er attributtlignende forbedringer som kan stables hvis du finner flere i naturen eller i handelsbutikker i nivåer. Det er også flere byggverk å introdusere i form av Echoes, men disse var ikke aktive i demo-versjonen.

Til slutt, alle som har tatt et par minutter å se på Godbreakers vil legge merke til at det har et ganske Hyper Light utseende til det, og det betyr at miljøet og nivådesignet, og til og med fiendens design er veldig slående, med mange farger og visuelle effekter som prikker skjermen på en gang.

Men igjen, Godbreakers vil leve og dø med hvordan det kan fortsette å bygge videre på sin kjernestruktur og design, utfordre spillerne og oppmuntre dem til å forbedre seg og lære av sine feil. Vi får se om To The Sky oppnår dette i nær fremtid, ettersom vi får se mer fra Godbreakers frem mot lanseringen en gang senere i år på PC og PS5.