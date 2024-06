Godcat avslører nøyaktig når Exploding Kittens lander på Netflix

Netflix tilpasser og gjør det elskede og populære kortspillet Exploding Kittens om til en animert serie. Vi har visst om dette en stund, og til og med at den skal debutere på strømmetjenesten neste måned, men det vi ennå ikke hadde fått vite var den faste og nøyaktige utgivelsesdatoen. Heldigvis har dette nå endret seg.

Tom Ellis 'Godcat har gitt ut en melding der han avslører at showet kommer ut på Netflix 12. juli. Han tar også på seg å be om unnskyldning for noen av livets største grusomheter, inkludert orkaner og mordveps.

Ta en titt på meldingen nedenfor, og for å få en forsmak på hvordan serien kommer til å bli, kan du også finne den siste traileren nedenfor.

