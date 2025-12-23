Gode nyheter for de som spiller videospill: I hvert fall hvis du er fra Mexico...

HQ

Som om ikke den stadige prisøkningen på videospill allerede var nok til å tære på lommebøkene til spillerne, forberedte Mexico seg på å legge stein til byrden: en ekstra skatt på videospill som anses som "voldelige". Men før spillerne rakk å trykke "game over", satte myndighetene spillet på pause. Og akkurat i tide til å avslutte året på en god måte, i hvert fall for dem som spiller fra Mexico...

President Claudia Sheinbaum kunngjorde denne uken at den føderale regjeringen vil trekke tilbake den foreslåtte skatten på 8 % på dataspill som var inkludert i den økonomiske pakken for 2026. Avgiften, som etter planen skulle tre i kraft 1. januar, ville ha omfattet fysiske og digitale titler som er klassifisert som uegnet for mindreårige. Det uttalte målet var å motvirke voldelig innhold og bidra til å bekjempe vold i samfunnet.

I praksis, innrømmet Sheinbaum, kunne den rett og slett ikke fungere

"Det er veldig vanskelig å skille mellom et dataspill som inneholder vold og et som ikke gjør det", sa presidenten under pressekonferansen på morgenen. "Så hvem bestemmer det?" I møte med disse ubesvarte spørsmålene valgte regjeringen å skrote avgiften helt og holdent og i stedet fokusere på bevisstgjøringskampanjer rettet mot ungdom og unge voksne.

Forslaget ble sammenlignet med de såkalte "syndeskattene" på tobakk og sukkerholdig drikke, og fremstilte dataspill som et annet produkt som trengte en skattemessig korreksjon. Men i motsetning til sigaretter og brus har ikke dataspill tydelige advarsler, og loven forklarte ikke hvordan volden skulle måles, hvem som skulle klassifisere spillene, eller hvordan avgiften skulle håndheves på tvers av nettbutikker og abonnementstjenester som Game Pass eller PlayStation Plus.

Avgiften hadde for mange komplikasjoner ... bedre å fjerne den

Selv Sheinbaum erkjente selvmotsigelsene. Hun påpekte at mange nettspill kan være avhengighetsskapende, dyre og bygget rundt voldelige mekanikker, men konkluderte med at beskatning var feil virkemiddel å ta i bruk. "Skatten hadde for mange komplikasjoner", sa hun. "Vi bestemte oss for at det var bedre å fjerne den og fremme en fredskultur i stedet."

Kritikerne var raskere (og skarpere) i sitt svar. "De hevder at konsoller genererer vold, som om spillere var potensielle kriminelle," sa Iraís Reyes, en lovgiver fra partiet Borgerbevegelsen. "Ingen blir kriminelle av å overleve apokalypsen i The Last of Us, utføre en Fatality i Mortal Kombat eller fange skapninger i Pokémon."

Mexico er Latin-Amerikas største videospillmarked

Dette var imidlertid ikke Mexicos første ubehagelige møte med spillkulturen. I 2021 lanserte tidligere president Andrés Manuel López Obrador en liste med anbefalinger for "riktig" bruk av dataspill, der han advarte mot å chatte med fremmede på nettet og kritiserte foreldre for å bruke spill som digital barnevakt. "Det påvirker og forårsaker skade", sa han den gang.

Debatten traff selvfølgelig en nerve i et land som ikke bare spiller spill, men som også bygger dem. Mexico er Latin-Amerikas største videospillmarked og ligger på tiendeplass på verdensbasis. Ifølge en Endeavor-studie som ble publisert tidligere i år, genererte bransjen mer enn 2,3 milliarder dollar i inntekter, med over 76 millioner aktive spillere i 2024. Bare i løpet av de siste fem årene har minst 67 studioer for utvikling av videospill blitt lansert på landsbasis.

Hva er dine tanker om hele situasjonen?