Godfall blir også gratis på PC sammen med Prison Architect

På onsdag bekreftet Sony at blant annet Godfall: Challenger Edition vil lanseres som et "gratis" PlayStation Plus-spill, og det blir ikke den eneste plassen vi kan få Gearbox og Counterplay sitt spill uten å betale en krone.

Epic Games har avslørt hvilke to spill som overtar gratisspill-plassene til Dead by Daylight og while True: learn() klokken 17 neste torsdag, og det er altså Godfall: Challenger Edition og Prison Architect som får den æren. Atter en gang er det greit å nevne at denne utgaven av Godfall kun gir tilgang til endgame-innholdet, så ønsker du å oppleve historien må lommeboken åpnes.