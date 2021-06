Godfall kommer til PS4 i august

For noen uker siden kom det frem at Godfall var blitt aldersmerket på PlayStation 4. Under Gearbox-presentasjonen på E3 ble det offisielt avslørt at spillet slippes på plattformen den 10. august.

Counterplay Games utga Godfall tilbake i november til PC og PS5. Den kommende PS4-versjonen støtter cross-play med disse versjonene, og du vil også være i stand til å oppgradere fra PS4-versjonen til PS5-versjonen gratis når du eventuelt får tak i konsollen.

Samme dag som PS4-versjonen kommer slippes også utvidelsen Fire & Darkness, hvor det er nye områder, våpen, fiender og bosser. Og som om det ikke var nok kommer også den gratis Lightbringer-oppdateringen som skal tilføye mer endgame-innhold.

Begge oppdateringene inneholder en rekke kosmetiske gjenstander.

Godfall fikk en ganske lunken mottakelse ved lansering, men utvikleren har i hvert fall ikke gitt opp, og vi får se om PS4-versjonen kan bidra til å gi spillet nytt liv.