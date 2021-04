Godfall til PlayStation 4 har blitt aldersmerket av PEGI

Du ser på Annonser

Godfall ble annonsert som et konsolleksklusivt spill til PlayStation 5 (utover PC-versjonen, alstå) og i lanseringstraileren i november fremgikk det at det var tidseksklusivt til den 12. mai. Mens mange kanskje tenkte at det kunne bety en lansering til både Stadia og Xbox før eller siden - så virker det som at det første formatet utover PlayStation 5 blir... PlayStation 4.

PEGI har nemlig aldersmerket en PlayStation 4-versjon som enda ikke er blitt annonsert, hvilke også er litt overraskende med tanke på at utviklerne sa i et intervju hos Official PlayStation Magazine (via Resetera) at det ikke skulle komme noen PlayStation 4-versjon eller cross-gen overhodet ettersom spillet er skreddersydd for PlayStation 5. Kanskje grunnen til at de tilsynelatende har ombestemt seg er fordi PS5-produksjonen har vært begrenset på grunn av Covid-19.

Takk, TwistedVoxel