Godfall: Ultimate Edition vist frem på Xbox Series X

Det ble raskt klart at Gearbox og Counterplay sitt Godfall ville bli et klassisk eksempel på spill som glemmes helt vekk etter å ha blitt sluppet samtidig som nye...

På onsdag bekreftet Sony at blant annet Godfall: Challenger Edition vil lanseres som et "gratis" PlayStation Plus-spill, og det blir ikke den eneste plassen vi kan få...

Godfall kommer til PS4 i august

den 13 juni 2021 klokken 01:00 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

For noen uker siden kom det frem at Godfall var blitt aldersmerket på PlayStation 4. Under Gearbox-presentasjonen på E3 ble det offisielt avslørt at spillet slippes på...