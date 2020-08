Gods & Monsters endrer navn til Immortals: Fenyx Rising

Du ser på Annonser

Assassin's Creed Odyssey-skaperne i Ubisoft Quebec hadde en gledelig overraskelse til mange på fjorårets E3-messe da de offentliggjorde Gods & Monsters, det The Legend of Zelda: Breath of the Wild-lignende spillet satt i gresk mytologi. Siden den gang har det dessverre vært meget stille fra prosjektet etter at det ble utsatt i samme slengen som Watch Dogs: Legion og Rainbow Six: Quarantine. Vi fikk ikke engang se det i Ubisofts store Forward-sending i sommer. Heldigvis annonserte det franske selskapet at vi vil få et lignende show i september, og det virker helt klart som om spillet og dets lovede navneendring vil vises frem der.

Det taiwanske sensurorganet har nemlig satt sin dom over noe kalt Immortals: Fenyx Rising, noe jeg kan bekrefte er det nye navnet til Gods & Monsters. Det ville vel ikke vært noe poeng i å gjøre dette nå om spillet ikke vil vises frem i nærmeste fremtid, så det er bare å glede seg til å se hvilke endringer som har blitt gjort siden 2019 i den kommende Ubisoft Forward-sendingen.