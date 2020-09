Gods & Monsters kommer visst i desember og er veldig annerledes

Du ser på Annonser

Ubisoft Quebec bestemte seg for å bekrefte at Gods & Monsters har endret navn til Immortals: Fenyx Rising etter at det taiwanske sensurorganet ødela overraskelsen, men i kjent stil stopper ikke lekkasjene der. De trofaste folkene som jobber med Microsoft Store kom nemlig i skade for å legge ut nettsiden til Immortals: Fenyx Rising, noe som blant annet betyr at vi nå har både konseptet, noen nye skjermbilder og lanseringsdatoen.

Hva sistnevnte angår hevder oppføringen at spillet vil lanseres allerede den 3. desember. Skjermbildene viser også at store endringer har blitt gjort siden forrige gang vi så spillet. Fenyx, hovedpersonen i spillet, har tydeligvis droppet hjelmen og den litt sterile stilen. I stedet får vi spille som en slags demigud med vinger. Disse vingene hevder forresten beskrivelsen er Daidalos sine, og de er ikke de eneste referansene til gresk mytologi. Vi skal også få bruk Achilles sitt sverd, magiske piler og telekinese mens vi kjemper mot både chimera, cyclopser, Medusa og andre velkjente vesener i sju regioner "inspirert av gudene".

Vi får se om dette blir like kult som det har potensiale til når Immortals: Fenyx Rising vises frem i Ubisoft Forward-sendingen den 10. september.