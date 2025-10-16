GodsTV vil ha en "ambisiøs og litt psykopatisk" transmedia-tilnærming

Det blir stadig vanligere å se videospill se mot andre medier som en måte å utvide historiefortellingen og de narrative mulighetene på. Ideen om transmedia er større enn noensinne, og dette er noe som den kommende TV-innholdsinspirerte skytespillet/slakteren GodsTV også vil prøve å utnytte.

Under vårt besøk på BCN Game Fest nylig tok vi en prat med kreativ direktør og grunnlegger av utvikleren Melbot, Josema Roig, for å lære mer om den transmediale tilnærmingen de har på plass for GodsTV.

"Så vi er veldig ambisiøse og litt psykopatiske når det gjelder visse ting," begynner Roig. "Opprinnelig var vi på utkikk etter en partner som kunne lage animasjon til spillet. Og så kontaktet vi gutta i Spud Gun, som er teamet bak Mashed på YouTube - og de har fem millioner abonnenter - og min første pitch var: 'Hei, vi vil gjerne gjøre noe for spillet'. Og de sa: "Hva med YouTube-innhold? Hva med en animert serie?" Så vi sa: "Det hadde vært fantastisk", fordi vi kan kutte kostnader på hvordan vi lager spillet og hvordan vi lager TV-serien. Tanken er å starte med noen kortere episoder som presenterer kandidatene, og etter hvert, i løpet av Early Access, ha en måte å forholde seg til showet og spillet på.

"Så dette er noe som er litt hemmelig. Men vi ønsker å introdusere ting som skjer utenfor spillet, og som vi refererer til i spillet. Men du må se serien for å få med deg hele greia. Og så vil det være ting som skjer i animasjonen som vi svarer på i spillet. Så du vil ha hele opplevelsen? Du må se på YouTube, og så har du spillet for å spille gjennom det."

Du kan se hele intervjuet nedenfor for å høre om spillets nåværende tilstand og hva Melbot må gjøre før spillet lanseres i sin Early Access-tilstand.