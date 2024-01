HQ

Snart er det på tide å utvide menyen på sushirestauranten Dave the Diver. Spillet får nemlig en gjesteopptreden av alles favorittøgle Godzilla. Nøyaktig hva det vil bety for dykkeren får vi se i mai i år. Spillet overrasket nok de fleste da det ble sluppet i fjor sommer og ble enstemmig hyllet, og under den pågående Sony-strømmen - vi fikk nettopp se traileren nedenfor.