Godzilla & Kongs tredje film er under innspilling nå

Det er på tide å dobbeltsjekke at du er dekket for monsterskader på husforsikringen din, for snart skal Godzilla og Kong slå seg sammen igjen. Etter to vellykkede kinofilmer ønsker apen og øglen å håve inn penger til Legendary og Warner Bros. nok en gang i en tredje film.

Tilsynelatende filmer den tredje filmen nå. I en samtale med 7NewsAustralia på den røde løperen i Sydney, sa The Last of Us-skuespillerinnen Kaitlyn Dever at hun allerede er i gang med innspillingen av den tredje Godzilla & Kong-filmen, som for øyeblikket er planlagt å ha premiere 26. mars 2027.

Etter å ha solgt den første filmen på at Godzilla og Kong slåss, bød The New Empire på et samarbeid mellom de to, og vi kan tenke oss at de enorme monstrene blir venner igjen i denne tredje filmen. Vi må bare vente og se hvilken ny trussel som dukker opp for å få dem til å slå seg sammen igjen.