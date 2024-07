Godzilla Minus One/Minus Colour kommer på Netflix neste måned

HQ

Den allmektige øglen fra dypet gjør seg klar til å gjøre en ny storslått entré, og denne gangen i en spesiell svart-hvitt-versjon som skaperne har kalt Godzilla Minus One/Minus Colour.

Den monokromatiske versjonen av filmen får premiere på Netflix 1. august, og Takashi Yamazaki, som regisserte den japanske suksessen, har jobbet hardt med teamet sitt på denne nye utgivelsen og hadde følgende (takk, Bloody Disgusting) å si om den :

"I stedet for å bare gjøre det monokromt, er det et kutt for kutt. Jeg fikk dem til å gjøre justeringer mens de gjorde full bruk av forskjellige mattes, som om de skapte en ny film.

"Det jeg siktet mot, var en stil som så ut som om den var tatt av mestere innen monokromt fotografi. Vi klarte å avdekke hudens tekstur og detaljene i landskapet som var skjult i de fotograferte dataene.

"Så dukket det opp en skremmende Godzilla, akkurat som den i dokumentarfilmen. Ved å eliminere farger oppstår en ny følelse av virkelighet. Vær så snill å leve og motstå ytterligere frykt på teatret".

Godzilla Minus One/Minus Colour vil også bli inkludert i den kommende 4K-utgivelsen av filmen, for de av dere som er ivrige etter å eie filmen på et fysisk format.

Gleder du deg til Godzilla Minus One/Minus Colour?