Godzilla Minus One-oppfølger avslørt i første teaser

Oppfølgeren til Takashi Yamazakis Oscar-vinnende hit Godzilla Minus One har blitt avslørt. Oppfølgeren til Godzilla Minus One ble først avslørt mot slutten av fjoråret, og kommer ikke som noen overraskelse med tanke på den gode mottakelsen den første filmen fikk av fans og kritikere.

For noen timer siden på Godzilla Fest ble tittelen på den andre filmen avslørt sammen med en kort teaser du kan sjekke ut nedenfor. Den nye filmen heter Godzilla Minus Zero. Selv om det kan virke som et skritt tilbake, er denne filmen en oppfølger til Minus One, og hvis du tenker på det, er -1 pluss 1 lik 0, som du enkelt kan kalle Minus Zero.

Merkelig matematikk til side, filmen vil sannsynligvis tiltrekke seg mye oppmerksomhet når vi kan se flere viktige detaljer om den. Handlingen holdes for det meste hemmelig akkurat nå, men det er mulig at filmen kan komme så snart som neste år, så hold øynene åpne for flere detaljer.