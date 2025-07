Godzilla Minus One oppfølgeren kan komme så snart som neste år

HQ

Det ser ut til at vi ikke kommer til å vente lenge på en oppfølger til Godzilla Minus One. Filmen fra 2023 ga rom for at verdens mest berømte monster kunne komme tilbake, og det ser ut til at Toho gjør seg klar til å bringe Godzilla tilbake på en stor måte.

Ifølge Bloomberg kan Godzilla Minus One oppfølgeren være ute så snart som i 2026. Vi vet at regissør Takashi Yamazaki har prioritert denne oppfølgeren som sin neste film, men med tanke på at det ikke virket som om mye arbeid hadde blitt gjort så langt, var vi kanskje litt skeptiske til en lansering så snart.

Men hei, kommer den, så kommer den. En potensiell Shin Godzilla-oppfølger er også på agendaen. Filmen fra 2016 var begynnelsen på denne revitaliseringen av Godzilla i Japan, og har også et nytt syn på monsteret sammenlignet med Godzilla Minus One.

Ettersom publikum verden over har vist at de elsker japanske Godzilla-medier etter Godzilla Minus One, ser det ut til at Toho mener at tiden er inne for å slå til nå.