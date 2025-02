Godzilla Minus One regissøren avslører at arbeidet med oppfølgeren har begynt

HQ

Etter den enorme suksessen til Godzilla Minus One, en film som vant en Oscar og begeistret fans og kritikere med et budsjett på bare 15 millioner dollar, er det ingen overraskelse at arbeidet med en oppfølger nå offisielt er i gang.

Regissør Takashi Yamazaki bekreftet dette overfor Variety på Visual Effects Society Awards. Han jobber for tiden med manus og storyboards, så ikke forvent at filmen kommer på kino med det første, men det ser ut til at Yamazaki har mye mer slingringsmonn når det gjelder budsjettet denne gangen.

Et eksakt tall ble ikke oppgitt, men Yamazaki bekreftet at han vil ha mer enn budsjettet på 15 millioner dollar å leke med. Dette betyr sannsynligvis enda bedre effekter, etter at Yamazaki og resten av teamet som jobbet med Godzilla Minus One gjorde sitt ytterste for å få filmen til å se like bra ut som den gjorde med et kortere budsjett.