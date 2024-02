Godzilla Minus One-soundtracket blir utgitt på vinyl

HQ

Soundtracket til den nyeste filmen med alles radioaktive yndlingsøgle i hovedrollen får vinylbehandling. Musikken, som er komponert av Naoki Sato for Godzilla Minus One, lander på to 150 grams vinylplater i to forskjellige nyanser som produsenten har valgt å kalle "Godzilla Heat Ray", og som seg hør og bør er konvolutten av gatefold-modellen.

Fordelt på de fire sidene finner vi til sammen 17 låter, og hvis du vil, kan Godzilla Minus One -soundtracket forhåndsbestilles nå for 50 dollar pluss frakt før utgivelsen i april, alt fra Waxwork Records.

Hva synes du om musikken i Godzilla Minus One, og kunne du tenke deg å eie vinylutgaven?