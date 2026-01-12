Godzilla Minus Zero har premiere i november i Nord-Amerika

HQ

Det har blitt avslørt at den etterlengtede oppfølgeren til Godzilla Minus One nå har en nordamerikansk premieredato på plass. Filmen, som først vil ha premiere i Japan 3. november, vil deretter bli etterfulgt av en amerikansk premiere så snart som 6. november.

Selv om dette er bekreftet, er dette omtrent all informasjon vi har om filmen, ettersom ingen offisiell informasjon om handlingen har blitt delt ennå, og vi venter fortsatt på glimt av filmen i form av bilder og trailere. På samme måte, mens denne utviklingen sannsynligvis beroliger de amerikanske fansen, forblir det europeiske publikummet i mørket, ettersom det ikke er noe ord om hvorvidt filmen vil komme til kinoer over hele kontinentet for øyeblikket.

Forhåpentligvis vil det snart skje en endring i de mer omfattende premiereplanene for filmen, for med tanke på den bejublede suksessen til Godzilla Minus One og det imponerende kinobesøket i forhold til det angivelig svært beskjedne budsjettet, er det sannsynligvis mange fans som er ivrige etter å se denne filmen på det store lerretet.