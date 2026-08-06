Godzilla Minus Zero vil bli den nest lengste « Godzilla-filmen til nå

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Selv om den offisielle premieredatoen er satt til november, vil deltakerne på New York Film Festival få oppleve den første offisielle visningen av « Godzilla Minus Zero, når festivalen går av stabelen i september og oktober.

Faktisk vil visningen i praksis åpne festivalen, med visning planlagt til 26. september, og det er med dette i tankene vi nå har mer informasjon å hente fra filmen.

På festivalens nettside er spilletiden for * Godzilla Minus Zero * blitt offentliggjort, og den etterlengtede oppfølgeren vil ha en spilletid på hele 135 minutter, noe som for sammenligning vil gjøre den til den nest lengste *Godzilla*-filmen til dags dato, kun slått av Roland Emmerichs film fra 1998, som varte i 139 minutter.

Informasjonen inneholder også en kort synopsis av filmen, som du kan se her: «Godzilla Minus Zero tar til i 1949, to år etter de omveltende hendelsene i «Godzilla Minus One», og fortsetter historien om Shikishima-familien mens de står overfor en helt ny katastrofe.»

Når det gjelder premieren for filmen, er den planlagt til 6. november.