Godzilla Minus Zero vil bli den nest lengste « Godzilla-filmen til nå
Filmen vil kun bli overgått av Roland Emmerichs film fra 1998, og da bare med noen få minutter.
Selv om den offisielle premieredatoen er satt til november, vil deltakerne på New York Film Festival få oppleve den første offisielle visningen av « Godzilla Minus Zero, når festivalen går av stabelen i september og oktober.
Faktisk vil visningen i praksis åpne festivalen, med visning planlagt til 26. september, og det er med dette i tankene vi nå har mer informasjon å hente fra filmen.
På festivalens nettside er spilletiden for * Godzilla Minus Zero * blitt offentliggjort, og den etterlengtede oppfølgeren vil ha en spilletid på hele 135 minutter, noe som for sammenligning vil gjøre den til den nest lengste *Godzilla*-filmen til dags dato, kun slått av Roland Emmerichs film fra 1998, som varte i 139 minutter.
Informasjonen inneholder også en kort synopsis av filmen, som du kan se her: «Godzilla Minus Zero tar til i 1949, to år etter de omveltende hendelsene i «Godzilla Minus One», og fortsetter historien om Shikishima-familien mens de står overfor en helt ny katastrofe.»
Når det gjelder premieren for filmen, er den planlagt til 6. november.