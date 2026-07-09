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Godzilla Minus Zero
Godzilla Minus Zero vist i den første teasertraileren
Vi er like sjokkerte som dere over at det gigantiske japanske udyret ikke ble utryddet for godt forrige gang, men vi klager absolutt ikke, siden dette betyr mer monsteraction.
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I november har den 39. Godzilla-filmen i serien premiere, nærmere bestemt den etterlengtede oppfølgeren til den kritikerroste filmen Godzilla Minus One fra 2023. Filmen utspiller seg i 1949, to år etter forgjengeren, og Shikishima-familien står fortsatt i sentrum av historien (selv om vi også antar at et visst overdimensjonert monster vil spille en viktig rolle).
En Godzilla Minus Zero teasertrailer er nå sluppet, men i motsetning til de fleste såkalte teasere, lever denne virkelig opp til navnet sitt. Det er en 30 sekunders video, og du kan se den nedenfor.
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