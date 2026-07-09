Godzilla Minus Zero vist i den første teasertraileren

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I november har den 39. Godzilla-filmen i serien premiere, nærmere bestemt den etterlengtede oppfølgeren til den kritikerroste filmen Godzilla Minus One fra 2023. Filmen utspiller seg i 1949, to år etter forgjengeren, og Shikishima-familien står fortsatt i sentrum av historien (selv om vi også antar at et visst overdimensjonert monster vil spille en viktig rolle).

En Godzilla Minus Zero teasertrailer er nå sluppet, men i motsetning til de fleste såkalte teasere, lever denne virkelig opp til navnet sitt. Det er en 30 sekunders video, og du kan se den nedenfor.