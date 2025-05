Godzilla og Kong får en fornøyelsespark i Sør-Korea

HQ

Monsterverse er i ferd med å gjøre sin debut i temaparkenes verden. Det har blitt avslørt at Legendary og Toho Co. Ltd har signert en avtale med det sørkoreanske Lotte World Adventure om å bringe en forlystelse med Godzilla- og Kong-tema til parken.

Attraksjonen vil få navnet Kong x Godzilla: The Ride, og den vil ikke bare være den største investeringen denne parken har gjort i en attraksjon til dags dato, men også verdens første Monsterverse attraksjon.

I en pressemelding får vi vite at attraksjonen skal bygges på den nåværende tomten til Jungle Adventure, og at selve attraksjonen beskrives som følger: "Med hjelp av Godzilla vil Kong ta passasjerene med på et spennende eventyr i sitt nyoppdagede kongerike."

Den nøyaktige åpningsdatoen for forlystelsen er ikke nevnt, men vi vet at Godzilla x Kong: Supernova kommer på kino i 2027, så kanskje det er fornuftig å lansere i tråd med det...?

