Godzilla ser skremmende ut i ny trailer på Monarch: Legacy of Monsters

HQ

Hvis du har ventet på nye tilskudd til Monsterverset, er Apple TV+ snart stedet å gå, for strømmetjenesten har samarbeidet med Legendary om en serie som ser ut til å utforske noen av hemmelighetene og nyansene som ligger i denne filmverdenen.

Serien går under navnet Monarch: Legacy of Monsters og handler om en gruppe mennesker som ønsker å avdekke hemmelighetene til organisasjonen Monarch, som har jobbet med å studere og skjule eksistensen av monstre for resten av verden. Naturligvis er monstre et gjennomgående tema i denne serien, men ingen mer enn Godzilla, som her ser ut til å være tilbake til sitt virkelig skremmende jeg igjen.

Serien skal etter planen begynne å strømmes på Apple TV+ 17. november 2023, og i hovedrollene finner vi Kurt og Wyatt Russell som spiller den samme karakteren i ulike tidsperioder. Se den siste traileren nedenfor.