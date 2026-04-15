Godzilla tar en titt på Frihetsgudinnen i teaseren Godzilla Minus Zero

Nei, det er ikke et jordskjelv som vekker deg denne morgenen, det er trampene til monstrenes konge, Godzilla. Takashi Yamazaki er tilbake etter å ha regissert den Oscar-vinnende Godzilla Minus One for å gi oss oppfølgeren, Godzilla Minus Zero, som nylig fikk sin første teaser for å gi oss alle et glimt av hva som kommer til å skje.

Teaser-traileren begynner med et ødelagt Tokyo på 1940-tallet. Vi får vite at det har gått to år siden hendelsene i Godzilla Minus One. Selv om heltene i den første filmen trodde de hadde fått bukt med Godzilla, er de alltid klare for en ny trussel, og nå dukker det opp en fra havdypet.

Traileren varer i litt over tretti sekunder, så vi får ikke mye innhold, men vi får se vår hovedperson Kôichi Shikishima fly gjennom det som ser ut som flytende byruiner, og Godzilla tar med seg biffen sin over havet til USA, slik det ser ut som om han interagerer med Frihetsgudinnen.

Godzilla Minus Zero Filmen har premiere 6. november.