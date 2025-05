Godzilla viser frem et nytt utseende for å feire 70-årsjubileet

HQ

Godzilla feirer 70-årsjubileum i år. Vi har sett monsterkongen ta mange former og dukke opp i utallige medier gjennom tiårene, men det ser ut til at Toho fortsatt har mange måter å holde ham frisk på.

I en ny video som er lagt ut på Tohos YouTube, ser vi Godzilla bli grønn. Nei, han begynner ikke å resirkulere og slå av lyset så snart han forlater rommet. Han blir grønn i bokstavelig forstand, og lader opp en grønn atomstråle i videoen, der vi ser ham gå amok i Sørøst-Asia.

Toho har store planer for verdens mest berømte monster, og håper å utvide Godzilla-IP-en etter nylige suksesser som Godzilla: Minus One. Vi får en ny Godzilla x Kong-film, nye videospill og oppfølgeren til Godzilla: Minus One.

