Godzilla vs. Kong byr på skikkelig popcorn-trailer

Du ser på Annonser

Mange trodde nok at Legendary og Warner Bros. bare ville gi opp de såkalte MonsterVerse-planene sine da Godzilla: King of the Monsters ikke levde opp til forventningene deres. Noen av de planlagte filmene ble helt klart lagt på is på grunn av skuffelsen, men når alt annet feiler kan man alltids prøve å inkludere en suksessoppskrift.

For nå har vi endelig fått den første traileren fra Godzilla vs. Kong, og i tillegg til å vise oss noen scener en skikkelig popcornfilm verdig stadfestes det at filmen fortsatt skal ha premiere på kinoer og HBO Max i USA den 26. mars. Dermed trenger vi ikke å vente for å se om en gigantisk King Kong kan gjøre sitt for å bringe folk til en film med Godzilla i seg.