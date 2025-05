Godzilla x Kong-oppfølgeren får første teaser og offisiell undertittel: Supernova

Legendary Pictures har annonsert tittelen på den neste filmen i Monsterverset, og oppfølgeren til Godzilla x Kong: The New Empire. Den får tittelen Godzilla x Kong: Supernova, og produksjonen har startet nå, med lanseringsdato 26. mars 2027, nøyaktig tre år etter den siste filmen.

Legendary's Monsterverse har blitt en av de mest vellykkede filmfranchisene fra Warner Bros. med et jevnt tempo av nye filmer blandet med TV-serier (som den animerte Skull Island-serien på Netflix eller Monarch: Legacy of Monsters på Apple TV+, som også får en andre sesong).

Grant Sputore, regissøren av sci-fi-thrilleren I Am Mother, debuterer som regissør på stort budsjett med Godzilla x Kong: Supernova, med en rollebesetning som for det meste består av nye ansikter som Kaitlyn Dever, Jack O'Connell, Matthew Modine, Delroy Lindo, Alycia Debnam-Carey og Sam Neill. Den eneste gjengangeren på rollelisten er Dan Stevens.

Godzilla-fans tror SpaceGodzillla vil dukke opp i denne

En viral markedsføringskampanje vil starte nå, med den korte teaseren som viser et telefonnummer som du kan ringe eller sende på WhatsApp for å få oppdateringer om de nye monstrene som vil vises på filmen, (240) MON-ARCH / (+1-240-666-2724).

Det ryktes også at denne nye filmen vil lene seg mer mot Godzillas mytologi, ettersom de to foregående filmene fokuserte mer på den store apen. Tittelen antyder allerede at noe kan komme fra verdensrommet ... og fansen forventer at SpaceGodzilla vender tilbake fra Toho-filmen fra 1994.

Vi må vente litt mindre enn to år på å få vite mer om Godzilla x Kong: Supernova, som for øyeblikket er planlagt å ha premiere samme dag som The Legend of Zelda-filmen fra Sony.