Godzilla x Kong-regissøren har allerede planer om en oppfølger

Warner og Legendary's Monsterverse har unektelig tatt en ganske merkelig reise, og fra begynnelsen med den overraskende jordnære og realistiske Godzilla er kontrasten til Godzilla vs. Kong mildt sagt iøynefallende. Fargerik, ekstravagant og freidig med en stor dose inspirasjon fra japansk anime, et tema som ser ut til å fortsette med Godzilla x Kong: The New Empire.

Kritikerne elsket den kanskje ikke, og her på Gamereactor var vi i hvert fall ikke imponert over den siste filmen i Monsterverse-serien. Men det hindret ikke Godzilla vs. Kong i å spille inn en mer enn anstendig sum penger, og hvis The New Empire fortsetter den positive trenden, er regissør Adam Wingard klar med ideer til flere filmer.

I et nylig intervju med Discussing Film sa han følgende om filmene og deres fremtid:

"Hele ideen om at hvis du har laget to filmer, bør du kanskje bare fortsette og lage en tredje, for som du sa, det er en trilogi der inne. Jeg tror definitivt at det er mer historie i dette, og jeg tror at jeg har mer å fortelle.

Men det avhenger av hvordan det går med Godzilla x Kong: The New Empire og hvordan ting utvikler seg. Jeg vet at det høres ut som et diplomatisk svar. Men sannheten er, hvis jeg skal være helt ærlig med deg, at jeg ikke har noe valg.

Jeg har mer å fortelle med disse monstrene, og jeg vet hva jeg vil gjøre med dem, og jeg ville vært veldig glad for å kunne komme tilbake til en ny serie hvis ting fungerte!"

Godzilla x Kong: The New Empire har premiere 29. mars.

