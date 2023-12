Godzilla x Kong: The New Empire-trailer viser samarbeidet vi har ventet på

HQ

Etter å ha kjempet mot hverandre i årevis måtte de to ikoniske gigantene slå seg sammen en kort stund i Godzilla vs. Kong, men i april blir dette tatt til et nytt nivå.

Adam Wingard og gjengen har gitt oss den første traileren til Godzilla x Kong: The New Empire, og den viser oss noe av det de to titelfigurene må gjøre når de kjemper mot denne nye kolossale trusselen som ser ut som Kongs lenge tapte bror. Alt mens Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Fala Chen og andre ynkelige mennesker innser at Skull Island fortsatt har en uoppdaget hemmelighet eller to.

Godzilla x Kong: The New Empire har premiere 10. april.