GOG er i gang med årets sommersalg

E3 nærmer seg med stormskritt og sommeren er i gang, og kanskje er det dermed tid for å gjøre litt spillshopping (som egentlig er passende hele tiden, eller?). Uansett har GOG nå startet sitt sommeraslg som pågår frem til den 28. juni. Her finner du over 3400 spill med opp til 90% rabatt, så her bør det være noe for alle.

Her er noen av de beste tilbudene:



Metro Exodus - Gold Edition: 66% rabatt



Kingdom Come: Deliverance Royal Edition: 66% rabatt



The Outer Worlds: 50% rabatt



No Man's Sky: 50% rabatt



Wasteland 3: 35% rabatt



Stellaris: 75% rabatt



Mount & Blade II: Bannerlord: 10% rabatt



GOG tilbyr også spesielle pakker som inkluderer grunnspillet og DLC. Denne typen tilbyd vil bare vare i 48 timer, så du må skynde deg hvis du finner noe du vil ha. Her er noen aktuelle tilbud, for å nevne noen:



Tropico 6 El Prez Edition + Tropico 6 - The Llama of Wall Street: 45% rabatt



Vampyr + Vampyr - The Hunters Heirlooms DLC: 75% rabatt



Dying Light: The Following - Enhanced Edition + Dying Light: Vintage Gunslinger Bundle: 70% rabatt



A Plague Tale: Innocence + A Plague Tale: Innocence - Coats of Arms DLC: 75% rabatt



GreedFall + GreedFall - Adventurer's Gear DLC: 66% rabatt



Se alle tilbudene her.