GOG har planer om å portere og bevare Nintendo-klassikere en dag

GOG har alltid vært kjent for å prioritere bevaring av spill, og det er en misjon som fortsetter den dag i dag. Med Dreamlist viser GOG frem spillene de gjerne skulle hatt på plattformen sin, selv om noen av dem virker som drømmer som aldri vil bli virkelighet, som Super Mario 64.

I en samtale med Automaton snakket GOGs senior PR-representant Piotr Gnyp om selskapets planer for fremtiden og de store ambisjonene. "Akkurat nå er GOG fokusert på PC-spill, men det betyr ikke at vi har planer om å stoppe der. Vår langsiktige ambisjon er å bli den ultimate destinasjonen for klassiske spill, uansett hvor de kommer fra," sa Gnyp.

"Og la oss være ærlige: Hvis PC-spill blir portert til konsoller hele tiden, hvorfor skulle det ikke kunne skje omvendt også? Vi ser allerede nye PlayStation-titler, som God of War eller Horizon Zero Dawn, dukke opp på GOG, noe som viser at det allerede er i ferd med å skje noen endringer i bransjen", fortsatte han. "Legg til det det utviklende landskapet av konsollemulering, og ideen om å spille gamle konsolltitler på PC blir mye mer gjennomførbar enn den var for bare noen få år siden. Så ja, selv om noen av oppføringene på Drømmelisten kan virke fjernt i dag, gjenspeiler de et reelt ønske fra samfunnet vårt. Og for oss er det alltid verdt å lytte til."

Nostalgiske favoritter har fått nytt liv via GOG, som for eksempel Capcoms Dino Crisis. Forhandlingene om å bringe disse spillene til GOG tar imidlertid tid, og makten ligger fortsatt i hendene på IP-innehaverne. Om vi får se Nintendo inngå lignende avtaler er uvisst, men kanskje kan GOGs Dreamlist en dag bli virkelighet.