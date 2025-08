GOG.com tilbyr tretten spill for voksne i protest mot sensurbølgen

HQ

For et par uker siden rapporterte vi at Steam var i ferd med å fjerne spill med voksen-tema. Dette skyldtes at den australske gruppen Collective Shout skrev et åpent brev til betalingsplattformer (som Visa, Mastercard, Paypal og så videre) og ba dem om å fjerne muligheten til å betale for spill med upassende tema. Dette har igjen ført til at mange spillere har blitt sinte og begynt å kjempe for retten til å spille hvilke spill de vil - blant annet i form av denne underskriftskampanjen som samler inn underskrifter for å stoppe initiativet.

I bunn og grunn er bekymringen at dette vil føre til at spill blir forbudt til høyre og venstre uten noen reell grunn. Spillere er mildt sagt en høylytt gruppe som ikke gir seg når misnøyen begynner å vokse, og GOG.com gikk nylig inn for å hjelpe til.

Som en protest mot det som skjer, ga GOG.com bort 13 spill som kan klassifiseres som uegnet for mindreårige, for eksempel Postal 2 og også andre spill som du absolutt ikke vil at mor og far skal se deg spille (Helping the Hotties, Fetish Locator Week One og Being a Dik blant andre). Dette gjøres rett og slett for å vise at det er for lett for butikkene å fjerne spill, og at det derfor er viktig å bevare dem. De skrev følgende på sine nettsider :

Sensur er å i det stille bestemme hvilke spill du kan kjøpe.

Vi kjemper tilbake.

Noen spill forsvinner. Ikke fordi de brøt loven, men fordi noen bestemte at de ikke skulle eksistere.

Du kan finne spillene her(GOG.com), men det er verdt å merke seg at dette tilbudet ikke lenger er tilgjengelig.