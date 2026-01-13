GOGs nye eier ønsker ikke å konkurrere med Steam eller fokusere på AAA-spill

HQ

Nylig fikk en av de store plattformene for PC-spill nytt eierskap. Tidligere CD Projekt Red-studiosjef Michał Kiciński kjøpte GOG.com fra sitt gamle studio for 25,3 millioner dollar. Selv om han ønsker å gjøre noen store sprang fremover med plattformen i nær fremtid, planlegger ikke Kiciński å ta bort mye av det som gjør GOG flott.

I en samtale med Gamesindustry.biz nylig forklarte han at selv om han ønsker at GOG skal kunne ta opp kampen med Steam på noen områder, vil ikke den gode, gamle spillplattformen vasse dypt inn i AAA-titlenes farvann. "Det er ikke GOG-måten", sa Kiciński. I stedet vil han at GOG skal doble ned på det som allerede gjør dem til en verdifull ressurs for spillere.

"GOG har sine egne styrker og bør virkelig fokusere på å opprettholde dem og til og med styrke dem. Det er ingen grunn til å prøve å være som de andre. GOG har sin egen identitet og sin egen unikhet, noe som spillerne setter stor pris på," la han til.

Ved å fokusere på disse styrkene, i tillegg til å ha de fleste av de mest solgte spillene i et gitt år på plattformen, tror Kiciński at GOG vil fortsette å skille seg ut. Han ønsker at GOG skal være et sunt selskap, men vil ikke prioritere penger fremfor å levere en god tjeneste. "Mange selskaper faller fra hverandre på det punktet, og setter regnearkene først", sier han.