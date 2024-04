Golden Axe blir animert TV-serie

HQ

Ved alle sandaler og trollmenn, håpet er ennå ikke ute for Segas klassiske, gamle sidescrollende actionfest. For ifølge en ny rapport jobber Comedy Central for tiden med en animasjonsfilmatisering basert på Golden Axe.

En lang rekke stemmeskuespillere er allerede annonsert til prosjektet, deriblant Matthew Rhys, Danny Pudi, Lisa Gilroy, Liam McIntyre og Carl Tart.

Dette er talenter som tidligere har vært involvert i flere store serier, blant annet Star Trek: Lower Decks, The Flash, The Americans og Community. Så det er håp!

Ifølge serieskaperne Mike McMahan og Joe Chandler skal serien handle om en gruppe krigere som kjemper mot den onde Death Adder, og det blir totalt ti episoder fylt med vold og humor.

Er du i humør for litt animert vold, og tror du Golden Axe kan passe til formatet?

Takk, Variety.