Golden Axe -serien avslører sin første trailer og bekrefter lansering i september

Da Sega for noen år siden kunngjorde at de skulle gjenopplive en rekke klassiske serier, Golden Axe var dette en av de første som ble nevnt. Siden den gang har enda flere titler blitt kunngjort; «Shinobi: Art of Vengeance» er allerede utgitt, og neste ut er «Crazy Taxi: World Tour», i hvert fall når det gjelder spillene.

Som vi rapporterte i 2024, skal « Golden Axe også lanseres som en animert TV-serie, basert på arkadespillet fra 1989 (som også ble en suksess på Mega Drive). Joe Chandler (en veteran fra «American Dad») leder produksjonen som showrunner og har også vært med på å skrive manuset, og nå er den første traileren, premieredatoen og en kort beskrivelse av handlingen blitt offentliggjort.

Golden Axe Serien har premiere på Paramount+ (sannsynligvis SkyShowtime i regioner uten denne strømmetjenesten) 16. september, og alle ti episodene vil bli sluppet samtidig, slik at du kan se dem i ett strekk. Sjekk ut traileren nedenfor, og du finner også handlingssammendraget rett under den.

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«Som en hyllest til SEGAs ikoniske videospill fra 1989 følger * Golden Axe * de legendariske krigerne Ax Battler, Tyris Flare og Gilius Thunderhead når de gjenforenes for å redde Yuria fra den onde kjempen Death Adder, som rett og slett ikke vil forbli død. Deres oppdrag kompliseres av Hampton Squib, en uerfaren og fullstendig uforberedt eventyrer hvis drøm om heltedåd langt overgår hans evner. Tvanget til å samarbeide til tross for sine svakheter, må de finne en måte å stoppe Death Adder en gang for alle.»