Selv om jeg er overbevist om at folkene hos Frontier Developments har bevist sine ferdigheter gang på gang med F1 Manager-serien, er det ingen tvil om at denne simuleringsserien kan være en utfordring å sette seg inn i og mestre. Når du får tonnevis av informasjon, grafer, statistikk og så videre slengt etter deg, kan det være et mareritt å finne ut hva som er relevant og nyttig og hvordan du skal bruke det til å forbedre spillet ditt. Det er tydelig at Funselektor Labs også opererer i en lignende tankegang, ettersom indieutvikleren nå har laget en tittel som sannsynligvis best kan beskrives som Mini F1 Manager.

Dette er kjent som Golden Lap, og er i praksis en F1-managementsimulator uten alt oppstyret. Det spilles fra et ovenfra og ned-perspektiv som ligner en banelayout og viser hver bil som et sirklet nummer mens den zoomer rundt banen. Du må bestemme dekkstrategier og perfekte depotmuligheter, navigere i skiftende værsystemer, du må bygge ut og ansette de rette folkene for å sikre at du lykkes og vinner løp, og du må styre økonomien og fullføre sponsorutfordringer for å håve inn penger som er nødvendige for å oppgradere bilen din i hver sesong. I bunn og grunn er alle de forventede tingene her, men de er skalert ned til et punkt der du stort sett kan spille dette spillet med én hånd på rattet.

HQ

Det er både en styrke og en svakhet, et tveegget sverd om du vil. På den ene siden gjør enkelheten Golden Lap til en fryd å spille. Det minimalistiske oppsettet gjør simuleringen mindre stressende, og takket være det nedskalerte designet kan du faktisk komme deg gjennom en hel sesong på rundt 90 minutter. Til sammenligning kan det være lengden på ett løp i en F1 Manager-tittel. Det rudimentære oppsettet betyr imidlertid også at Golden Lap mangler noe av den kompleksiteten og detaljrikdommen som virkelig kreves for å få det til å flyte og spille uten problemer. Værsystemet, for det første, er forferdelig presentert. Du får vite når det er meldt regn i et løp/kvalifisering, slik at du kan planlegge deretter, men du får aldri vite hvor kraftig nedbøren vil være. Ja, det er en måler som forsøker å vise dette, men det du oppfatter som lett regn hvor mellomdekkene utmerker seg, kan i virkeligheten være et regnskyll hvor alle de andre teamene bytter til våte dekk, noe som gir deg store problemer. Når du kombinerer dette med svært enkle løpsstrategisystemer som egentlig ikke lar deg kontrollere hvordan et løp utvikler seg, og en finanspakke der det stort sett alltid er umulig å få tak i penger, får du til slutt en opplevelse som begynner å vakle jo nærmere du ser på den.

Men det er nettopp det som er greia, Golden Lap er på sitt beste når du fokuserer på makroen og ikke mikroen. Når du ser på løpet på avstand, bare ser etter å kontrollere pitstrategier, være praktisk med tuning av bilen under kvalifiseringsøkter og bruke penger mellom løpene for å forbedre motoren eller chassiset ditt, når du fokuserer på disse delene og mindre på hvordan simuleringselementene virkelig kunne gjøre med raffinement og ekstra vekt for å presentere en mer tilfredsstillende strategisk opplevelse, det er da Golden Lap blir en absolutt glede å spille.

Dette er en annonse:

Jeg vil ikke unnlate å snakke litt om presentasjonen også, for Funselektor har virkelig spikret konseptet i dette spillet. Det minimalistiske designet med livlige farger, som vi tidligere har sett i studioets siste prosjekt Art of Rally, skiller seg virkelig ut. Lyden og lydsporet passer perfekt til temaet for en F1-opplevelse, spesielt en som er satt i sportens gullalder på 70- og 80-tallet. Brukergrensesnittet er utrolig raffinert og behagelig å se på, og ærlig talt minner helheten meg mye om Mini Metro og den strålende estetikken som Dinosaur Polo Club skapte for den tittelen.

Men igjen, Golden Lap er ikke et feilfritt spill. Det har noen virkelig kompetente og utmerkede styrker som gjør det til en eksplosjon å spille, men samtidig er det noen områder som med litt forbedring og forfining kunne ha tatt dette spillet til ekstra høyder. Hvis stresset og tidsinvesteringene i F1 Manager-spillene avskrekker deg, men du likevel vil ha spenningen ved å lede et motorsportteam til seier ved å kjøre på kjente baner med velkjente svinger og landemerker og kjente team og førere, så gjør Golden Lap nok riktig til å gjøre dette til et topp valg.

Dette er en annonse: