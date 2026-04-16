Golden State Warriors overlever første play-in-kamp; Orlando Magic har en ny sjanse

NBA-sesongen er ikke over ennå for Stephen Curry, den firedobbelte NBA-mesteren med Golden State Warriors, som til tross for at de endte på tiendeplass i den ordinære sesongen, slo nierlaget Los Angeles Clippers og gikk videre til NBA-play-in-finalen neste fredag (lørdag i europeisk tid). Curry, som fortsatt er en av de mest populære spillerne i ligaen, ifølge trøyesalget, scoret 35 poeng, mens veteranen Al Horford (39) scoret fire 3-poengere i løpet av de siste fem minuttene og sørget for en 27-13-ledelse på slutten av kampen.

I den andre kampen i play-in kvalifiserte Philadelphia 76ers seg for sluttspillet ved å slå Orlando Magic 109-97. Florida-laget får en ny mulighet på fredag, når de møter Charlotte Hornets, mens Warriors møter Phoenix Suns for å sikre seg den andre sluttspillplassen.

De to siste kampene i NBA-sluttspillsturneringen sendes på Amazon Prime Video :