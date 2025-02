HQ

Andre Iguodala, fire ganger NBA-mester (2015, 2017, 2018, 2022) med Golden State Warriors, samt MVP i 2015-finalen, All-Star i 2012, har kommet inn i pantheon i Bay-laget ved å fjerne sitt nummer 9 og jeresy, å være den syvende spilleren i franchisens historie som mottok shuch en ære.

Iguodala poserte foran de fire pokalene han var med på å vinne i sine to perioder i Warriors, og ble gjenforent med lagkameratene Stephen Curry, Draymond Green og Klay Thompson ... selv om Thompson nå spiller med Dallas Mavericks, som endte opp med å tape 126-102, og fortsatte blødningen etter at Luka Doncic forlot.

Iguodala, født i 1984, var allerede en veteran (åtte år i Philadelphia 76ers og ett år i Denver Nuggets) da han kom til Golden State Warriors i 2012, og ble "limet" i laget, med Currys ord, som sa at han "ofret egoet for fortreffelighet". Tittelen i 2015 var den første finalen Warriors vant på fire tiår, og den ble etterfulgt av ytterligere tre, inkludert en i 2022, et år etter at Iguodala tilbrakte et år hos Nuggets.

De andre numrene som ble pensjonert i Golden State Warriors' historie, var numrene til Rick Barry (24), Wilt Chamberlain (13), Nate Thurmond (42), Al Attles (16), Chris Mullin (17) og Tom Meschery (14). Iguodala la opp i 2023 etter 1231 kamper.