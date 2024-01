HQ

Nintendo Switch har rukket å bygge opp et ganske imponerende utvalg av rollespill i løpet av sin levetid, så det er ganske passende at to av historiens mest elskede har blitt spart til "sist".

Nintendo har bestemt seg for å starte 2024 med et smell ved å legge til Golden Sun og Golden Sun 2: The Lost Age i Nintendo Switch Online + Expansion Pack-samlingen 17. januar. Du kan få en forsmak på hva som venter ved å se traileren nedenfor.