Goldeneye 007 sprenger seg vei inn i videospillets Hall of Fame

Det legendariske Goldeneye 007 har endelig fått sin rettmessige plass i World Video Game Hall of Fame. Som mange vil huske, revolusjonerte spillet konsoll-action-sjangeren - ikke minst takket være den utrolig vanedannende flerspillermodusen. De av dere som var med den gangen, husker kanskje at forventningene til spillet i utgangspunktet var sjokkerende lave. Filmlisensierte spill vakte rett og slett ikke mye begeistring, men folkene i Rare gjorde det de var best på på 90-tallet - de blåste alles forventninger fullstendig ut av vannet.

I tillegg til Goldeneye 007 ble også Defender, Quake og Tamagotchi hedret og innlemmet i World Video Game Hall of Fame - som alle på en eller annen måte har satt varige spor etter seg i bransjen.

Hva er ditt beste minne fra Goldeneye 007?