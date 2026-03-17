Goldman Sachs tror Iran-krigen vil redusere globalt BNP med 0,3 % og øke inflasjonen med opptil 0,6 %.

Goldman Sachs forventer at Iran-krigen vil redusere den globale BNP-veksten med rundt 0,3 % i løpet av det neste året, samtidig som inflasjonen vil øke med 0,5 til 0,6 prosentpoeng. Bankens analytikere peker på de stigende olje- og gassprisene som den sentrale drivkraften bak disse utsiktene, etter forstyrrelsene i Hormuzstredet.

De reviderte prognosene gjenspeiler en bredere nedjustering av de globale økonomiske utsiktene. Goldman Sachs anslår nå en global vekst på 2,6 %, ned fra et tidligere estimat på 2,9 %, mens inflasjonen forventes å stige til rundt 2,9 %.

Til tross for nedjusteringen mener banken at konsekvensene er relativt begrensede sammenlignet med tidligere kriser, som pandemien. I motsetning til de omfattende forstyrrelsene i forsyningskjeden som vi har sett de siste årene, er det nåværende sjokket i stor grad konsentrert om energisektoren. Ettersom handelen med Gulf-landene utenom energisektoren bare utgjør en liten andel av den globale handelen, mener Goldman Sachs at hovedrisikoen ligger i vedvarende høye energikostnader snarere enn et bredere sammenbrudd i den globale handelen.