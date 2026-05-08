Golf GTI setter runderekord på Nürburgring for forhjulsdrevne biler

HQ

Honda Civic Type R hadde tidligere rekorden for forhjulsdrevne produksjonsbiler på den legendariske Nürburgring, en racerbane som fortsatt brukes til å teste og utvikle biler fra nesten alle de store bilprodusentene, men den rekorden gjelder ikke lenger.

Som Car and Driver kan bekrefte, har Volkswagen offisielt tatt rekorden med den nye Golf GTI Edition 50, en jubileumsutgave av den nyeste bilen i den ikoniske serien, som rundet "Ringen" på 7:44.523, og slo Type Rs 7:44.881 med knapp margin.

GTI Edition 50 har 325 hestekrefter og var utstyrt med GTI Performance Package (ekstrautstyr), som gir et tunet chassis, lettvektsfelger, Bridgestone Potenza Rack semi-slick-dekk og mye mer.

Det er selvsagt uklart hvor lenge denne rekorden vil stå seg, men Volkswagen har også påpekt at dette er den raskeste tiden som er satt av en produksjonsbil i selskapets historie.