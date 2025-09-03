Golf R feirer snart 25-årsjubileum med en motor fra Audi

HQ

I 2027 feirer Volkswagen Golf R 25 år på markedet, og da har VAG-gruppen bestemt seg for å gratulere ytelsesmodellen til den lille bilen med en ny motor, og ikke hvilken som helst motor heller. Golf R 2027 skal visstnok huse Audis 2,5-liters femsylindrede motor som blant annet lå i Auri TT, og ifølge ryktene skal de ha hentet 455 hestekrefter fra den akkurat i tide til jubileet. Et endelig farvel til Golf R, med andre ord, som forsvinner fra markedet med neste generasjon, dessverre.